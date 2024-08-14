В Таганроге утром 15 августа ограничат движение по улице Осипенко

Ограничение движения транспорта связано с проведением мероприятий по открытию памятника.
«В Таганроге 15 августа с 8-45 до 9-30 в связи с проведением мероприятий по открытию памятника Павлу Ефимовичу Осипенко будет перекрыто движение по улице Осипенко от переулка Парковый до улицы Заводской», — информирует администрация города.
Автомобилистов просят на это время выбирать альтернативные маршруты передвижения.
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