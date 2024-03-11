В Таганроге устраняют «зимние» дефекты на дорогах

В городе продолжается ямочный ремонт дорог.

Дорожные службы города продолжают заниматься ликвидацией ямочности на таганрогских дорогах традиционной асфальтобетонной смесью. Работе способствует установившаяся сухая погода.

Дефекты, появившиеся за в течение переменчивой таганрогской зимы с частными перепадами температур, постепенно устраняются. Сегодня такие работы начали проводить на ул. Ломоносова. Также приступили к фрезерованию по ул. Чехова, сообщил в своем Телеграм-канале Андрей Фатеев. Глава администрации подчеркнул, что в первую очередь дорожники уделяют внимание основным транспортным магистралям города.

Фото: Телеграм-канал Андрея Фатеева