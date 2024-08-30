В Таганроге устраняют утечки в трех районах города

30 августа в Таганроге ограничена подача воды на некоторых улицах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку в 24 переулке, 1. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Октябрьской, Восточной и близлежащих переулках. Ориентировочно до 19 часов.

Ремонтные работы ведутся на 7-й Садовой площадке, 12. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах 7-я Садовая площадка, Л. Чайкиной, Инициативной. Ориентировочно до 17 часов.

Также примерно до 15 часов ограничено водоснабжение на Мариупольском шоссе из-за порыва на сетях водопровода в районе дома № 51.

Фото из архива