В Таганроге устраняют утечки на водопроводных сетях

20 ноября в Таганроге ведутся ремонтные работы на водопроводных сетях. В связи с этим ограничена подача воды в нескольких районах города, сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Свободы, 42. Поэтому водоснабжение осуществляется пониженным давлением в районе улиц Свободы, Водопроводной, на Кислородной площади и в Центральном районе города. Ориентировочно до 18 часов.

Работы ведутся на улице Профсоюзной, 21. Поэтому вода подается пониженным давлением в дома, расположенные на улицах 2-й Советской, Большой Бульварной, Ремесленной, в районах НИИ Связи, «Красного гидропресса» и БСМП. Примерно до 18 часов.

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