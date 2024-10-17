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В Таганроге устранили утечку на улице Выгонной

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В соцсетях обсуждается ситуация, сложившаяся на пересечении улицы Выгонной и 3-го Артиллерийского переулка в Таганроге. Здесь образовалась огромная лужа.

Город

Местные жители считают, что она появилась из-за ремонта канализационного коллектора. Проблему «зловонной лужи» подняли и некоторые СМИ.

«По канализационным потокам дети, проживающие в этом районе, ежедневно ходят в школу, а взрослые — на работу», — пишет издание Donday.

За разъяснениями «Таганрогская правда» обратилась в администрацию города.

Нам пояснили, что лужа по указанному адресному ориентиру стала следствием утечки.

«Специалисты МУП «Управление «Водоканал» Таганрога устранили утечку в тот же день, когда она появилась», — уточняется в комментарии.

Фото: Donday

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Таганрогская правда
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