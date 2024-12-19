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В Таганроге устранили коммунальную аварию на улице Прохладной

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Напомним, утром 19 декабря на участке водопровода, который проходит на улице Прохладной, произошла авария. Без водоснабжения остались улицы Водопроводная, Инструментальная, Свободы, Кислородная площадь.

#ЖКХ

Перебои с водой отмечались в Центральном районе города. В ряде школ и детских садов детей из-за отсутствия воды отпустили домой. Сейчас ремонтные работы на улице Прохладной завершены.

«Дорогие таганрожцы! Работы по устранению аварии на участке водопровода на улице Прохладной завершены. В настоящее время идёт заполнение системы», — сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

19 декабря также проводились ремонтные работы на участках водопровода на улицах Котлостроительной, 17/1 и Морозова, 15. Они тоже завершены.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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