В Таганроге устранили коммунальную аварию на улице Прохладной

Напомним, утром 19 декабря на участке водопровода, который проходит на улице Прохладной, произошла авария. Без водоснабжения остались улицы Водопроводная, Инструментальная, Свободы, Кислородная площадь.

Перебои с водой отмечались в Центральном районе города. В ряде школ и детских садов детей из-за отсутствия воды отпустили домой. Сейчас ремонтные работы на улице Прохладной завершены.

«Дорогие таганрожцы! Работы по устранению аварии на участке водопровода на улице Прохладной завершены. В настоящее время идёт заполнение системы», — сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

19 декабря также проводились ремонтные работы на участках водопровода на улицах Котлостроительной, 17/1 и Морозова, 15. Они тоже завершены.

Фото из архива