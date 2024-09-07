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В Таганроге участники квеста разгадали загадки городской библиотеки

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В Чеховской библиотеке Таганрога прошел квест, участники узнали много нового об истории города, используя богатые фонды и ресурсы учреждения культуры.

Культура

Квест назывался «По следам тайн и загадок городской библиотеки». Ведущий библиограф Полина Фомичева и помещик Василий Семи-Булатов (Сергей Датченко) провели экскурс в историю Чеховского Таганрога для участников, которые разгадали головоломки, выстраивали маршруты по старинным картам и вникали в тонкости профессии шифровальщика.

«Дружественная атмосфера, приятные призы, книгохранилище с винтовой лестницей, огромное количество книг, которые хочется хотя бы потрогать, не то, что полистать! Ощутила разницу в поиске информации с помощью альтернативных источников — то ли дело Интернет!», — поделилась своими впечатлениями от мероприятия участница Анна Ш.

В результате нелегкой борьбы первое место заняла команда «Крутые дамочки!», заработавшая наибольшее число баллов. Второе место у команды «16:59», третье –  у «Диантус».

Квест «По следам тайн и загадок городской библиотеки» прошел в рамках интерактивного образовательного проекта «Живая библиотека», реализующегося благодаря победе ЦГПБ имени А. П. Чехова в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, что квест бесплатно проводится для всех желающих от 16 до 35 лет. О датах проведения следующих подобных мероприятий можно узнать на страницах Чеховской библиотеки ВК.

Ранее мы рассказали, что таганрогский хор «Лик» стал призером фестиваля в Москве.

Фото КВ Библиотека им. Чехова

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квест новости Таганрог Чеховская библиотека
Таганрогская правда
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