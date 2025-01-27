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В Таганроге участник СВО получил положенную выплату благодаря прокуратуре

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Мужчина обратился в ведомство с жалобой на нарушение его социальных прав.

Новости Таганрога

В Таганроге после вмешательства прокуратуры участник СВО получил положенную ему социальную выплату в размере 600 тыс. рублей, сообщает надзорное ведомство. Военнослужащий претендовал на выплату, поскольку получил ранение в ходе боевого задания.

Ранее региональное министерство труда и социального развития необоснованно отказало военнослужащему в предоставлении выплаты, поскольку на момент получения ранения у него не было регистрации на территории Ростовской области. Мужчина обратился в прокуратуру.

В защиту его прав прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об установлении факта постоянного проживания на территории региона. В итоге требования надзорного ведомства были удовлетворены, а участник СВО получил единовременную выплату в размере 600 тыс. рублей.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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