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В Таганроге убрали упавший на жилой дом огромный тополь

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Депутат городской Думы по 19-му округу Артём Водолазкин помог устранить аварийную ситуацию с упавшим на многоквартирный жилой дом тополем.

#ЖКХ

По улице Социалистической, 162 произошло чрезвычайное происшествие – расколовшееся дерево рухнуло на дом. Опасная ситуация осложнялась ещё и тем, что вторая часть дерева могла упасть на дорогу. Жители дома обратились за помощью к своему депутату.

«Несмотря на то, что дерево находилось на придомовой территории, мы оперативно взялись за решение проблемы и совместно с Администрацией города организовали необходимые работы», – рассказал Артём Водолазкин.

По его словам, благодаря слаженным действиям МКУ «Благоустройство» удалось в кратчайшие сроки произвести спил аварийного дерева и обезопасить территорию

«Особую благодарность хочу выразить заместителю главы Администрации по вопросам городского хозяйства Егору Юрьевичу Долматову за его быстрый отклик и активное участие в устранении этой проблемы. Безопасность жителей – наш главный приоритет», — отметил Артём Водолазкин.

Двумя днями ранее по запросу жителей дома на улице Пальмиро Тольятти, 36 Артём Водолазкин закупил 15 тонн земли для благоустройства придомовой территории. Теперь у них есть отличная возможность создать красивые клумбы и озеленить территорию вокруг дома.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге на улице Евминенко убрали с проводов упавшую акацию.

Источник и фото dumataganroga.ru

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Таганрогская правда
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