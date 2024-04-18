Сотрудники Таганрогского таможенного поста изъяли автомобиль и возбудили дело об административном правонарушении в отношении его владельца, нарушившего срок временного ввоза машины на территорию ЕАЭС.

Еще в феврале 2023 года мужчине на приграничном таможенном посту Псковской таможни был оформлен временный ввоз иностранного автомобиля «Volkswagen Transporter», зарегистрированного в Германии. В августе того же года срок истек и не был продлен.

В соответствии с законодательством до истечения установленного срока декларант обязан обратиться в таможенный орган за продлением временного ввоза, вывезти транспортное средство с таможенной территории либо совершить иные действия, предусмотренные таможенным законодательством Евразийского экономического союза, — пояснили в пресс-службе Ростовской таможни.

В апреле нынешнего года, нарушив установленный срок временного ввоза более чем на 6 месяцев, гражданин обратился в Таганрогский таможенный пост – ближайший к его месту жительства и обладающий компетенцией проведения таможенных операций в отношении временно ввезенных транспортных средств. Мужчина пояснил, что не вывез автомобиль в установленные сроки по личным обстоятельствам. Однако, к этому моменту сумма неуплаты таможенных платежей за временно ввезенный автомобиль составила более 1 млн. рублей. Поэтому в отношении владельца возбуждено административное дело, а машина изъята.

Фото ВК Южное таможенное управление