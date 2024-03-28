В Таганроге очередной грузовик стал «жертвой» ограничительной рамки, установленной рядом с Михайловским переездом. Видео с места происшествия пользователи выложили в соцсетях.

По их словам происшествие случилось ночью. Водитель не учел высоту транспортного средства и рамку габаритного контроля. В итоге у него полностью снесло верх прицепа, а груз рассыпался прямо по дороге. По словам очевидцев, это были холодильники и другая техника.

Напомним, что железнодорожный Михайловский переезд открыли 11 декабря 2023 года. С завидной регулярностью его пересекают большегрузы, хотя движение грузового транспорта в этом месте запрещено. Рамка габаритного контроля повреждалась неоднократно. В середине января ее сломали совсем и часть конструкции упала на машину. После этого сооружение демонтировали. Ремонтировали его на ТАГМЕТе, судя по всему – на совесть! И установили на прежнее место в 20-х числах февраля.

Однако, с тех пор мало, что изменилось. В соцсетях то и дело появляются фото, на которых видно, что очередные грузовые «Газели», грузовики или фуры застревают под ограничительной рамкой. Водители находят выход из положения по-разному. Один, чтобы вытащить машину даже спустил передние колеса.

Автомобилисты предлагают разные собственные методы решения проблемы проезда грузовиков через Михайловский переезд. Например, установить на переезде видеокамеры и брать штрафы.

«Вот это я понимаю арка. Сколько она еще увидит на своем веку…» — пишет один из участников обсуждения.

«Камера ну очень просится туда», — считает другой.

«Видимо думал, что если на скорости проскочить, то всё получится», — предполагает третий.

«Ну, теперь водитель не только машину будет чинить, а ещё технику оплачивать. Я считаю, что всё правильно», — утверждает четвертый.

Размещенный ВКонтакте группы «Таганрогское ДПС» пост с видео ночного происшествия собрал более уже 45 комментариев и более 30 лайков.

Фото и видео ВК группы «Таганрогское ДПС»