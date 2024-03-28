Главная » Новости Таганрога

В Таганроге у грузовика «снесло крышу» под рамкой на Михайловском переезде

На чтение 2 мин Просмотров 54 Опубликовано

В Таганроге очередной грузовик стал «жертвой» ограничительной рамки, установленной рядом с Михайловским переездом. Видео с места происшествия пользователи выложили в соцсетях.

Новости Таганрога

По их словам происшествие случилось ночью. Водитель не учел высоту транспортного средства и рамку габаритного контроля. В итоге у него полностью снесло верх прицепа, а груз рассыпался прямо по дороге. По словам очевидцев, это были холодильники и другая техника.

Напомним, что железнодорожный Михайловский переезд открыли 11 декабря 2023 года. С завидной регулярностью его пересекают большегрузы, хотя движение грузового транспорта в этом месте запрещено. Рамка габаритного контроля повреждалась неоднократно. В середине января ее сломали совсем  и часть конструкции упала на машину. После этого сооружение демонтировали. Ремонтировали его на ТАГМЕТе, судя по всему – на совесть! И установили на прежнее место в 20-х числах февраля.

Однако, с тех пор мало, что изменилось. В соцсетях то и дело появляются фото, на которых видно, что очередные грузовые «Газели», грузовики или фуры застревают под ограничительной рамкой. Водители находят выход из положения по-разному. Один, чтобы вытащить машину даже спустил передние колеса.

Автомобилисты предлагают разные собственные методы решения проблемы проезда грузовиков через Михайловский переезд. Например, установить на переезде видеокамеры и брать штрафы.

«Вот это я понимаю арка. Сколько она еще увидит на своем веку…» — пишет один из участников обсуждения.

«Камера ну очень просится туда», — считает другой.

«Видимо думал, что если на скорости проскочить, то всё получится», — предполагает третий.

«Ну, теперь водитель не только машину будет чинить, а ещё технику оплачивать. Я считаю, что всё правильно», — утверждает четвертый.

Размещенный ВКонтакте группы «Таганрогское ДПС» пост с видео ночного происшествия собрал более уже 45 комментариев и более 30 лайков.

Фото и видео ВК группы «Таганрогское ДПС»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
ДТП новости происшествия соцсети Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика