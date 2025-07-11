В Таганроге трудный театр «Премьера» представил постановку по пьесе А.П. Чехова

В Молодежном центре состоялся театральный показ спектакля «Медведь» по одноименной пьесе А.П. Чехова.

Классическое произведение зрителю представили актеры трудного театра «Премьера» из Ростова-на-Дону – подростки, которые состоят на различных видах профилактического учета, в комиссиях по делам несовершеннолетних, подразделениях полиции, центрах помощи семьи и детям.

Не случайно в зале собрались подростки из школьных театров Таганрога, которые смогли по достоинству оценить мастерство актеров. Трудный театр использует методику работы по принципу «сверстник – сверстнику», когда старшие обучают младших, а также выступают на сцене перед равными им по возрасту.

Перед спектаклем к юным зрителям с приветственным словом обратилась режиссер-постановщик, руководитель проекта Светлана Пахомова, которая отметила важность получения обратной связи для участников выступлений социального театра. Светлана уверена, что любая возможность показать себя и получить оценку от зрителей подталкивает участников программы корректировать свое поведение.

Сюжет раскрывался на сцене во всем многообразии оригинальных режиссерских решений и музыкальных находок, помогая зрителю погрузиться в особый мир русской усадьбы конца XIX века. Ребята увидели нестареющих чеховских героев, посмеялись над вечными шутками.

В завершение встречи артисты и зрители обсудили постановку, сфотографировались и обменялись впечатлениями.

Трудный театр «Премьера» ведет свою историю с 2008 года — с работы в Азовской воспитательной колонии, признан уникальной всероссийской практикой по профилактической работе с подростками и молодежью группы риска. А в 2018 году вошел в десятку лучших добровольческих социально-культурных проектов России.

В сентябре 2017 года артисты трудного театра уже выступали в Таганроге. На сцене театра имени А.П. Чехова ребята представили спектакль «Бабий бунт: новости из станицы» для учащихся общеобразовательных и средних профессиональных учреждений Таганрога, состоящих на различных видах профилактического учета.

Юлия ХОХЛОВА, фото Анатолия Ивашова