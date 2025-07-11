Главная » Культура

В Таганроге трудный театр «Премьера» представил постановку по пьесе А.П. Чехова

На чтение 2 мин Просмотров 15 Опубликовано

В Молодежном центре состоялся театральный показ спектакля «Медведь» по одноименной пьесе А.П. Чехова.

Культура

Классическое произведение зрителю представили актеры трудного театра «Премьера» из Ростова-на-Дону – подростки, которые состоят на различных видах профилактического учета, в комиссиях по делам несовершеннолетних, подразделениях полиции, центрах помощи семьи и детям.

Не случайно в зале собрались подростки из школьных театров Таганрога, которые смогли по достоинству оценить мастерство актеров. Трудный театр использует методику работы по принципу «сверстник – сверстнику», когда старшие обучают младших, а также выступают на сцене перед равными им по возрасту.

Перед спектаклем к юным зрителям с приветственным словом обратилась режиссер-постановщик, руководитель проекта Светлана Пахомова, которая отметила важность получения обратной связи для участников выступлений социального театра. Светлана уверена, что любая возможность показать себя и получить оценку от зрителей подталкивает участников программы корректировать свое поведение.

Сюжет раскрывался на сцене во всем многообразии оригинальных режиссерских решений и музыкальных находок, помогая зрителю погрузиться в особый мир русской усадьбы конца XIX века. Ребята увидели нестареющих чеховских героев, посмеялись над вечными шутками.

В завершение встречи артисты и зрители обсудили постановку, сфотографировались и обменялись впечатлениями.

Трудный театр «Премьера» ведет свою историю с 2008 года — с работы в Азовской воспитательной колонии, признан уникальной всероссийской практикой по профилактической работе с подростками и молодежью группы риска. А в 2018 году вошел в десятку лучших добровольческих социально-культурных проектов России.

В сентябре 2017 года артисты трудного театра уже выступали в Таганроге. На сцене театра имени А.П. Чехова ребята представили спектакль «Бабий бунт: новости из станицы» для учащихся общеобразовательных и средних профессиональных учреждений Таганрога, состоящих на различных видах профилактического учета.

Юлия ХОХЛОВА, фото Анатолия Ивашова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Молодежный центр подростки спектакль театр Чехов
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru