В Таганроге продолжается работа по организации бесперебойной работы городского транспорта и корректировке схемы расположения остановочных павильонов.

Вопросы ремонта водопроводных и канализационных сетей, а также работы городского транспорта прозвучали вчера, 9 февраля, на встрече главы администрации Таганрога Андрея Фатеева с трудовым коллективом ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Все обращения и предложения были занесены по итогу встречи в «народный журнал».

В частности речь шла об изменении схемы размещения остановочных павильонов общественного транспорта. Работники завода предложили установить их ближе к проходным своего предприятия.

Сейчас мы ведем сбор и анализ «транспортных» вопросов, чтобы перестроить работу с компаниями, занимающимися пассажироперевозками. С учетом мнения горожан и после консультаций с сотрудниками ГИБДД мы будем готовы внести некоторые изменения в схему. Работу эту ведем, — написал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Андрея Фатеева