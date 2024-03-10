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В Таганроге трамвай № 4 увеличит число рейсов на маршруте

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Завтра, 11 марта, в Таганроге изменится график движения трамвая по маршруту № 4.

Город

Как сообщает телеграм-канал проекта «Таганрогский трамвай», увеличивается количество рейсов на маршруте и продлевается время окончания движения. Расписание будет одинаковым как в будние, так в выходные и праздничные дни.

Отследить движение трамваев всегда можно онлайн в мобильном приложении «Таганрогский трамвай» и «Яндекс.Картах»

Обращаем ваше внимание на то, что по независящим от нас обстоятельствам могут быть незначительные отклонения в расписании на 3-6 минут. Просим вас заблаговременно приходить на остановку, — пишет источник.

Фото ВК Таганрогский Гор Транспорт

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Таганрогская правда
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