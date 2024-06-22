В Таганроге ТаКТ поставил пьесу о расказачивании

Эскиз спектакля, посвященного событиям 20-х годов прошлого века, только-только обрел свое название «Инстинкт самосохранения». Труппа ТаКТ готовила его совсем недолго – для фестиваля «Александровская крепость: Троицкая ветка», а 19 июня провела открытую репетицию.

Наверное, если бы я смогла выбирать, предпочла бы не всматриваться вместе с драматургом Маргаритой Кадацкой в судьбы давно ушедших людей 20-х годов прошлого века, описанные нехитрым языком дневниковых записей. Уж больно тяжёлая эта история. Словно горькое лекарство для улучшения памяти.

«Театр — дело рискованное, а когда всё готовится за два с небольшим дня. Одно дело, когда ставят проверенные тексты, пьесы. А вот театральная лаборатория — это всегда риск. Сложная тема, сжатые сроки. Но я благодарен судьбе, что попал сюда, столкнулся с этим коллективом: мы как-то сразу полюбили друг друга. Я благодарен зрителям, которые пришли, чтобы проверить, что получилось. Кажется, что мы что-то «ухватили», и нас это трогает, хотелось бы, чтобы сюжет прочувствовали и зрители», — обратился режиссёр Руслан Маликов к залу перед тем, как представить эскиз спектакля.

Рассказчик (актер Константин Илюхин) не показывает эмоций, будто сторонний наблюдатель, он немного устало, почти монотонно фиксирует время года, погоду, и происходящее. Называет имена сосланных на Урал, погибших от голода, сошедших с ума, бежавших за границу. Повествует, попутно строгая деревянную игрушку ножом, как умер от болезни его первенец. Как он периодически оказывался в тюрьме по наветам «доброжелателей», но отпускали через неделю или месяц, проверив факты. Как селяне ловили сусликов, чтобы не умереть от голода. Как погибали один за другим его соседи.

Крепкое, зажиточное по тем временам крестьянское хозяйство, в котором привычно выращивают скот, вспахивают поля, сажают озимые и привыкли полагаться лишь на собственный труд, сходит на нет. Имущество конфискуют, не оставляя даже минимума на пропитание, руководство только что созданных колхозов не имеет понятия, когда собирать урожай, но отдает ошибочные указания или бездействует. Меняются чиновники, ищут виноватых в невыполнении колхозного плана, по навету людей сажают за решетку.

Привыкшие жить своим тяжелым трудом и полагаться на его результаты, литературные герои повествования не выдержали, не пережили «время перемен», да и вряд ли кто-то другой смог бы такое пережить.

Легких времен не бывает, однако история, рассказанная по дневниковым записям представителя казачьего рода, звучит с каждой страницей всё мрачнее и печальнее. «Лес рубят – щепки летят» — говорят. Да ведь это не щепки, людские души сгорают в пламени революций, переворотов, поисков «врагов народа». Потом в исторических учебниках о поломанных судьбах и сгинувших с белого света сёлах скажут «были перекосы». Если вообще упомянут.

Эту историю Маргарита Кадацкая сложила на основе найденных в архиве реальных дневников Михаила Захарьевича Ананьева, записей, устных рассказов, собранных в Таганроге и его окрестностях.

Подсвеченные человеческие тени на экране задника сцены вырастают и падают вниз, как колосья, а в дневнике называют по имени и отчеству всё новых сгинувших до срока, не выдержавших испытаний «строительством нового общества».

Фоном идут рассуждения равнодушных современных людей о том, кто хорош, кто плох в тех временах, звучит такой узнаваемый местечковый говор – суржик: пожилые люди говорят много, но предпочитают «не помнить» о прошлом, не хотят вспоминать…

В зале, помимо других зрителей, создавали свое мнение о новой постановке юные актеры из театральной школы «Витамин». Замечательно, что у нас есть такая думающая молодежь, которая готова открыто говорить о том, что получилось увидеть и почувствовать. Актеры, режиссер и драматург, как школьники на экзамене, с трепетом ожидали свои оценки от самых первых зрителей.

После спектакля говорили о свете, и звуке, об игре на сцене. Зрители советовали и даже немного критиковали. Но также рассказали, что задумались о судьбе казаков, о несправедливых и неразумных решениях людей, пришедших во власть, о голоде, о жестокости человеческой, и о том, что история повторяется, поэтому постановка и сегодня актуальна, и в будущем останется такой же. Зрители, в том числе, выказали благодарность давно почившему автору дневника прошлого века за возможность судить о прошлом по словам очевидца тех печальных событий.

Через час после открытой репетиции актеры Таганрогского камерного театра вместе с драматургом и режиссером отправились в Усть-Лабинск на фестиваль «Александровская крепость: Троицкая ветка». А 28 и 29 июня они покажут эскиз спектакля таганрожцам, и нашим заядлым театралам предстоит сложить свое мнение о новой постановке.

Марина Даренская, фото автора