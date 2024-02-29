В Таганроге суд оштрафовал бывшего сотрудника сотовой компании

Таганрогский городской суд оштрафовал бывшего сотрудника сотовой компании за копирование базы данных. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Установлено, что житель Таганрога ранее работал у одного из операторов сотовой связи. Он имел доступ к базам данных компании и скопировал часть сведений. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ — «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Подозреваемый полностью раскаялся и сотрудничал со следствием. В результате решением Таганрогского городского суда уголовное дело в отношении него было прекращено. Но фигуранту назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)