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В Таганроге суд оштрафовал бывшего сотрудника сотовой компании

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Таганрогский городской суд оштрафовал бывшего сотрудника сотовой компании за копирование базы данных. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

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Установлено, что житель Таганрога ранее работал у одного из операторов сотовой связи. Он имел доступ к базам данных компании и скопировал часть сведений. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по  ч. 3 ст. 272 УК РФ — «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Подозреваемый полностью раскаялся и сотрудничал со следствием. В результате решением Таганрогского городского суда уголовное дело в отношении него было прекращено. Но фигуранту назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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