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В Таганроге суд обязал местные власти отремонтировать водопровод

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В Таганроге суд обязал городскую администрацию провести замену аварийного участка водопровода на улице Восточной. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Город

Решение по исковому заявлению прокурора Таганрога, действующего в интересах неопределенного круга лиц, было вынесено городским судом 14 мая.    

Иск был подан к городской администрации и третьему лицу —  МУП «Управление «Водоканал». Он касался проведения работ по замене аварийных участков сети холодного водоснабжения по улице Восточной, между переулками Зеленым и Сквозным. Там необходимо привести в порядок трубопровод диаметром 100 мм, протяженностью 470 погонных метров.

Исковые требования прокурора г. Таганрога, действующего в интересах неопределенного круга лиц, удовлетворены в полном объеме, — пишет источник.

Правда, пока решение суда не вступило в законную силу.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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