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В Таганроге студенты исполнили легендарные песни военных лет

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Студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова подготовили музыкально-литературную композицию, исполнив легендарные песни военных и послевоенных лет. Мероприятие было посвящено дате, которую мы будем отмечать в 2025 году – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Культура

Концерт прошел в камерном зале факультета педагогики и методики дошкольного, начального и дополнительного образования. Студенты направления «Музыка и дополнительное образование (педагог-организатор)» под руководством старшего преподавателя кафедры Валентины Никитиной представили по-настоящему захватывающую музыкально-литературную композицию. Каждое стихотворение и прозвучавшая песня давали возможность зрителям проникнуться чувствами и переживаниями людей военного времени. Убедительным дополнением к происходившему на сцене стала демонстрация видеоряда. В частности, момента водружения победного знамени СССР над Рейхстагом в Берлине.

Студенты класса Валентины Артемьевны Никитиной исполнили легендарные песни военных лет: «Давай закурим», «В землянке», «Синий платочек», «Прощайте, скалистые горы», «Темная ночь» и другие. Женский хор под руководством Валентины Артемьевны исполнил шедевры послевоенной эпохи «Жди меня» и «Майский вальс».

В представленной студентами сценической композиции фактически была воссоздана музыкально-поэтическая летопись Великой отечественной войны. Ее достоверности во многом способствовал «живой» аккомпанемент концертмейстеров Ольги Юрьевны Алексеевой и Артура Николаевича Ермилова.

Любовь БУРЯКОВА

Фото Василисы Будановой

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институт им. Чехова новости песни о войне Таганрог
Таганрогская правда
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