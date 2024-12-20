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В Таганроге студенты ИРТСУ ЮФУ приняли участие в благотворительном сборе макулатуры

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Вырученные средства будут направлены на помощь участникам СВО и реализацию экоинициатив.

Город

Институт радиотехнических систем и управления Южного федерального университета провел благотворительный сбор макулатуры в ИТА ЮФУ. Организовали акцию представители ИРТСУ – участники экодвижения ЮФУ, сообщает пресс-центр университета.

Силами студентов и сотрудников было собрано 663 кг бумаги, 191 кг картона, 106 кг старой бытовой и офисной техники – суммарно почти 1 тонна различных фракций вторсырья. Участие в сборе приняли не только представители ЮФУ, но и родители студентов колледжа прикладного профессионального образования Южного федерального университета.

«Вся сданная макулатура идет в ход: архив пойдет для газетной продукции, из хорошей бумаги сделают новую, из макулатуры низкого качества отлично получается изготавливать бумажные полотенца, салфетки, туалетную бумагу. В утилизации макулатуры нам традиционно помощь оказывает региональный оператор ООО «Экотранс», – отметил преподаватель ИРТСУ ЮФУ, молодежный министр экологии и природных ресурсов Ростовской области Алексей Беляев.

На вырученные средства будут приобретены продукты и медикаменты, которые вместе с собранной в ЮФУ гуманитарной помощью отправятся военнослужащим в зону СВО, а также реализованы предновогодние экоинициативы.

Фото ИРТСУ ЮФУ

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Таганрогская правда
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