В Таганроге студенты и преподаватели ЮФУ собрали помощь для бойцов СВО

В частности, был приобретен квадрокоптер.

В Таганроге студенты и преподаватели Института радиотехнических систем и управления (ИРТСУ) ЮФУ организовали сбор гуманитарной помощи для участников СВО. На сайте ЮФУ сообщается, что в ИРТСУ были собраны средства на квадрокоптеры для бойцов СВО, на которые был приобретен квадрокоптер DJl Mini 2 SE.

С инициативой выступил Историко-патриотический центр института при поддержке Волонтерского центра ИРТСУ.

Общий вес груза — 180 кг. В него вошли: 17 кг средств бытовой химии, личной гигиены и одежды, 17 кг сладостей и чая, более 100 литров воды и напитков, 39 кг продуктов питания. Также были приобретены три преобразователя напряжения. Принесенные студентами свыше 100 жестяных банок отправлены в Институт компьютерных технологий и информационной безопасности (ИКТИБ ЮФУ) для изготовления окопных свечей.

При содействии «Союза десантников Таганрога» гуманитарный груз вскоре отправится на фронт.

По словам руководителя Историко-патриотического центра ИРТСУ Сергея Власова, подобные акции по сбору помощи фронту в вузе будут проходить регулярно «до победы ВС РФ на СВО».

Власов также сообщил, что в декабре прошлого года студентами и сотрудниками для бойцов был приобретен дизельный отопитель и планшет, а в феврале – коптер серии Mavic и инверторы для обеспечения танкистов.

Фото: sfedu.ru