В Таганроге стартует конкурс молодежных социально значимых проектов

Призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч рублей. Заявки принимаются с 15 августа по 20 сентября.

Отдел по делам молодежи администрации Таганрога проводит конкурс, цель которого — привлечение молодых людей к разработке и реализации социально значимых проектов в сфере молодежной политики.

Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, зарегистрированные и проживающие на территории Таганрога. Также участники должны быть представителями общественных организаций, молодежных инициативных групп, действующих на базе образовательных организаций, промышленных предприятий города.

«Для участия в заочном этапе участникам конкурса необходимо направить организатору заявку в срок до 20 сентября», — сообщает администрация Таганрога.

По результатам заочного этапа будут отобраны 10 участников, которые презентуют свой проект на очном этапе.

Итоги конкурса подведут в октябре 2024 года. Победители получат денежные суммы на реализацию своего проекта:

за 1-е место – 45 тысяч рублей;

за 2-е место – 30 тысяч рублей;

за 3-е место – 25 тысяч рублей.

Фото Сергея Плишенко