В Таганроге стартовали выборы депутатов городской Думы

6 сентября в 08.00 в Таганроге участковые избирательные комиссии приступили к работе в рамках организации и проведения выборов депутатов городской Думы города VIII созыва.

Напомним, что голосование будет проходить в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября с 08.00 до 20.00. В территориальную избирательную комиссию города Таганрога кандидатами и избирательными объединениями представлено 252 наблюдателя.

Также сегодня первый день голосования на выборах депутатов гордум Азова, Батайска и на довыборах депутатов в Ростове и Новочеркасске. Всего за ходом голосования в донском регионе будут следить более двух тысяч наблюдателей, сообщили в облизбиркоме. Большинство из них (1235) назначено кандидатами в депутаты. Политические партии направили на избирательные участки 569 наблюдателей – они представляют «Единую Россию», «Справедливую Россию — За правду», «Новых людей», КПРФ и ЛДПР.

Общественный контроль будут осуществлять более 600 наблюдателей.

Иллюстрация из архива «Таганрогской правды»