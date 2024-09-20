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В Таганроге стартовала вакцинация от гриппа

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Бесплатную прививку таганрожцы могут сделать в поликлиниках по месту жительства.

#Здоровье

В текущем эпидсезоне планируется привить против гриппа около 60% населения города. Вакцина в медучреждениях имеется в достаточном количестве.

«В Таганроге началась прививочная кампания против гриппа. Сентябрь-ноябрь — самое подходящее для этого время. Общеизвестно, что вакцинация от гриппа — наиболее эффективный способ профилактики. Вакцина безопасна как для взрослых, так и детей. Призываю таганрожцев заранее позаботиться о своём здоровье и пройти вакцинацию!», — обратился к жителям глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

В первую очередь вакцинироваться необходимо детям с 6 месяцев и школьникам, студентам, работникам медицинских и образовательных учреждений, сотрудникам транспортной и коммунальной сфер, беременным женщинам, призывникам, людям старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями.

Отметим, что, по данным многолетних исследований, пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростовской области фиксируется в октябре-ноябре. Прививку лучше сделать за 2-3 недели до начала эпидсезона, чтобы организм смог выработать защитные антитела. Поэтому с вакцинацией лучше не затягивать.

Ранее мы сообщали, что в Ростовскую область поставлено 837,2 тысячи доз вакцин против гриппа, из них 503,2 тысячи — для детей.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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