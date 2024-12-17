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В Таганроге стартовала традиционная акция «Новый год в кругу семьи»

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В Ростовской области и Таганроге проходит социально значимая акция «Новый год в кругу семьи». Она продлится до 31 января 2025 года.

Новости Таганрога

На время акции жители города могут взять к себе домой воспитанников центров помощи детям — детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Акция проводится по инициативе министерства общего и профессионального образования Ростовской области с 2015 года. Ее цель — решение проблемы социализации детей, находящихся в учреждениях господдержки, дальнейшее устройство их в семьи и помощь родителям, желающим стать приемными.

«Новый год – время чудес, подарков, исполнения желаний. Для детей, которые еще не обрели семью, главное новогоднее чудо – это праздник в домашней обстановке, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. – Акция призвана помочь встретиться детям, мечтающим о семье, и взрослым, которые хотят воспитывать приемного ребенка, но пока сомневаются в своих возможностях».

На Дону акция проводится с 2015 года. За это время в ней приняли участие сотни семей и детей-сирот. Так, в минувшем году праздник в кругу семьи провели 106 детей. Всего в 2015-2023 годах временно переданы в семьи 1034 ребенка. В настоящее время в Ростовской области 7317 детей-сирот воспитываются в приемных семьях, 341 ребенок – в госучреждениях.

Для участия в акции необходимо предоставить в орган опеки и попечительства заявление, копию паспорта, справку, подтверждающую отсутствие судимости. А также справку об отсутствии инфекционных заболеваний в открытой форме, психических заболеваний, наркомании, алкоголизма, токсикомании либо медицинское заключение по форме №1 64/у.

По всем вопросам, связанным с акцией «Новый год в кругу в семьи», можно обращаться в отдел опеки и попечительства управления образования Таганрога. Адрес: пер. Красногвардейский, 1, кабинет № 12, тел. 8(8634) 64-89-98.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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