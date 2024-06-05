В Таганроге стартовала первая смена в школьных лагерях

В Таганроге лагеря с дневным пребыванием детей открылись на базе 25 муниципальных образовательных организаций, сообщает официальный портал городской администрации.

Всего за две смены в них отдохнут 2 853 школьника в возрасте от 6 до 17 лет. Традиционно каждый пришкольный лагерь осуществляет свою деятельность по определенному профилю — естественнонаучному, патриотическому, спортивному, культурологическому.

Вчера, 4 июня в школе № 6 прошла торжественная церемония открытия первой смены лагеря «Лукоморье», которая будет проходить под девизом: «Дари добро!». На ней присутствовали заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Ирина Голубева и начальник управления образования Ольга Морозова. Они пожелали ребятам весело и увлекательно провести время, укрепить здоровье, проявить творческие способности и таланты, найти новых друзей.

Воспитанников лагеря поприветствовали представители первичной ячейки РДДМ «Движение Первых» и вручили отрядам «Экран настроения», который ребята будут заполнять ежедневно в течение лагерной смены.

Педагогический коллектив школьного лагеря во главе с его начальником, советником по воспитанию Ольгой Таратута распланировал смену таким образом, чтобы дети могли не только отдохнуть, но и физически окрепнуть, расширить свой кругозор. Предусмотрены спортивные игры, флэшмобы, экскурсии в городские музеи, походы в кинотеатр, участие в различных познавательных программах. Интересный и разнообразный досуг ребят будут обеспечивать вожатые – студенты Таганрогского педагогического института им. Чехова, которые прошли специальное обучение.

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