В Таганроге стартовал второй конкурс молодежных бизнес-проектов

Подать заявки на участие в конкурсе молодежь Таганрога может до 29 февраля 2024 года.

Победители конкурса получат не только профессиональное сопровождение своих бизнес-проектов до их воплощения в жизнь, но и возможность предоставления микрозаймов в Фонде поддержке предпринимательства по льготной процентной ставке.

В Таганроге под председательством первого заместителя главы администрации города Светланы Камбуловой состоялось заседание рабочей группы по проведению второго конкурса молодежных бизнес-проектов. Напомним, впервые такой конкурс состоялся в прошлом году.

В 2024 году к конкурсу присоединились Центр научных исследований «Инструментальные, математические и интеллектуальные средства в экономике» ЮФУ и Ассоциация содействия многостроннему сотрудничеству в сфере науки и образования в черноморском регионе.

Поддержка ученых позволит молодым активистам подготовить бизнес-проекты с учетом требований федеральных программ, выдающих гранты на их реализацию, — отмечают организаторы.

Члены рабочей группы обсудили образовательную программу конкурса, форму, предлагаемую участникам для проработки своих бизнес-проектов, и другие вопросы. На заседании принято решение о старте мероприятия.

Заявки на конкурс принимаются до 29 февраля 2024 года. Их необходимо направлять на адрес управления экономического развития администрации Таганрога: ue@tagancity.ru.

Форма заявки размещена на официальном портале администрации Таганрога.

Фото Таганрогской межрайонной торгово-промышленной палаты (из архива)