В Таганроге стартовал декадник безопасности дорожного движения

На дорогах Таганрога проходит декадник безопасности дорожного движения, который продлится до 5 февраля. Об этом сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Цель мероприятия – профилактика дорожно-транспортного травматизма, пресечение нарушений правил дорожного движения пешеходами, в том числе несовершеннолетними. Также наряды инспекторов ДПС будут следить за тем, чтобы водители не выезжали на полосу, предназначенную для встречного движения, уступали дорогу тем, кто пользуется преимуществом проезда и пешеходам, не нарушали правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги и так далее.

Кроме того, особое внимание будет уделяться выявлению недостатков улично-дорожной сети и соблюдению правил грузоперевозок.

Ранее мы рассказали, что Госавтоинспекция Таганрога просит отозваться очевидцев ДТП на улице Яблочкина.

Фото Минтранс РО (из архива)