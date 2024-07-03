В Таганроге старшеклассников научили бороться со стрессами

В течение апреля-мая преподаватели и студенты кафедры психологии Таганрогского института имени А.П. Чехова реализовали проект «ЕГЭ без стресса». И даже летом продолжают свою проектную деятельность. Об этом нам рассказала заведующая кафедрой Оксана Холина.

«Мы рассказывали о технологиях, техниках снижения стресса, повышения своей стрессоустойчивости таганрогским старшеклассникам, — делится Оксана Александровна. – Посещали школы нашего города, для выпускников организовали тренинги и просветительские встречи. Для педагогов и родителей проводили онлайн-семинары. Эти знания важны не только в связи с экзаменами. Сейчас в обществе растет уровень страхов, тревожности. Подрастающему поколению, да и не только ему, свойственна подверженность паническим атакам. Причем нестабильное состояние психики передается от человека человеку. Поэтому умение владеть своим эмоциональным состоянием сейчас особенно важно для любого из нас. И наша кафедра работает в этом направлении. Проект «ЕГЭ без стресса» реализован совместно с городским управлением образования».

Всего в течение 2023-2024 учебного года преподавателями и студентами кафедры психологии ТИ имени А.П. Чехова реализовано 4 проекта: «Абитуриент-2024», «ЕГЭ без стресса», «Умная черепная коробка», «Уроки профориентации» (волонтерский проект на основе принципа «равный-равному»).

Как отметил заместитель декана по воспитательной работе факультета психологии и социальной педагогики ТИ имени А.П. Чехова, доцент кафедры психологии Александр Макаров, студентами этой кафедры становятся жители не только Ростовской области, но и соседних регионов. Кафедрой заключен договор о сотрудничестве с Ленинградским социально-педагогическим колледжем (Краснодарский край), выпускники которого приезжают учиться в наш город.

Некоторые, будучи на студенческой скамье, успешно занимаются научной и проектной деятельностью. Собственные проекты под руководством преподавателей студенты разрабатывают как индивидуально, так и творческими коллективами в составе 2-3 человек. Среди студенческих достижений — стипендия банка «Центр-инвест», которой удостоена Виталия Мелехова и грант, которым Алину Хайруллину поддержало Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Фото предоставлены кафедрой психологии ТИ имени А.П. Чехова