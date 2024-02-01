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В Таганроге спасли подростков с дрейфующей льдины

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Сегодня, 1 февраля, четверых подростков спасли в акватории Таганрогского залива с дрейфующей льдины. Дети решили прогуляться по льду вечером.

Около 20.00 в службу 112 поступил вызов — в районе лодочной станции «Михайловская» ветром оторвало от берега льдину, на которой находились люди. Позже выяснилось, что четверо подростков (одному исполнилось 16 лет, остальным – 14 лет) решили прогуляться по замерзшему заливу, но не учли переменчивость погоды. Льдину с ребятами отнесло от берега на 100 метров.

Новости Таганрога

Для спасения детей было вызвано судно на воздушной подушке дивизиона погранично-сторожевых катеров. Всех четверых подростков доставили на берег, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Во время спасательной операции несовершеннолетние  находились на телефонной связи с диспетчером МЧС России. На берегу детей ждала бригада скорой помощи, к счастью медицинская помощь никому не понадобилась.

МЧС России напоминает: из-за температурных качелей выход на лёд крайне опасен.

Правила безопасного поведения на льду в зимний период смотрите по ссылке.

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#безопасность #МЧС #Ростовская область #спасатели
Таганрогская правда
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