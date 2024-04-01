В минувшую субботу, 30 марта, в Таганроге спасли двух местных жителей, которые провалились в люк и не смоли самостоятельно выбраться. Об этом сообщили в городском МКУ «Управление защиты от ЧС».

Звонок с просьбой о помощи поступил в службу «112». К поискам тут же приступили спасатели и сотрудники полиции. Первоначально предполагалось, что пострадавшие находятся в районе парка рощи «Дубки». Но там их не оказалось.

В ходе поисково-спасательных работ была установлена связь с пострадавшими, а затем полицейские выяснили их точную геолокацию – район «Марцевского треугольника». Спасатели обнаружили колодец, накрытый бетонной плитой, которую пришлось деблокировать. Молодые люди находились на глубине шести метров. С помощью веревки их подняли на поверхность и передали бригаде врачей. От госпитализации они отказались.

Фото ВК МКУ «Управление защиты от ЧС»