Главная » #Наука

В Таганроге создали уникальную феромонную ловушку для борьбы с сельхозвредителями

На чтение 2 мин Просмотров 23 Опубликовано

По оценкам специалистов, каждый год от 20 до 40 % объема мирового сельскохозяйственного производства теряется из-за вредителей. Таганрогская компания ООО «Агросенсор» предлагает собственное решение этой проблемы — разработку «Умная феромонная ловушка».

#Наука

В специальных устройствах используют феромоны, которые позволяют привлечь насекомых к ловушке, где они могут быть пойманы и уничтожены.

Уникальность проекта таганрогских ученых — в разработке программно-аппаратного комплекса, который позволяет оптимизировать процессы мониторинга и контроля популяции сельскохозяйственных вредителей.

В текущем году «Агросенсор» получил грант в 3 млн рублей на реализацию проекта по программе «Старт-Взлет» от Фонда содействия инновациям, сообщает донское правительство.

«Основная задача умных ловушек — минимизация ущерба, который наносят урожаю вредители. Комплекс актуален для Ростовской области, так как может применяться на полях различных культур: кукурузы, подсолнечника, пшеницы. Средства гранта будут направлены на проведение научных исследований для комплекса», — отмечает генеральный директор ООО «Агросенсор» Алексей Осипов.

В проекте таганрожцев заинтересованы сельхозпроизводители, агрофирмы, крестьянско-фермерские хозяйства, государственные организации, такие как «Россельхозцентр» и другие. Комплекс поможет повысить экономическую эффективность процессов выращивания сельхозкультур.

Помощь в выборе подходящей грантовой программы и подаче заявки таганрогской компании оказало «Агентство инноваций Ростовской области», учредителем которого выступает Минэкономразвития региона.

Ранее мы сообщали, что 12 лучших донских практик вошли в базу нацпроекта «Производительность труда».

donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

апк новости наука сельское хозяйство Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru