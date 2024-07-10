В Таганроге создали уникальную феромонную ловушку для борьбы с сельхозвредителями

По оценкам специалистов, каждый год от 20 до 40 % объема мирового сельскохозяйственного производства теряется из-за вредителей. Таганрогская компания ООО «Агросенсор» предлагает собственное решение этой проблемы — разработку «Умная феромонная ловушка».

В специальных устройствах используют феромоны, которые позволяют привлечь насекомых к ловушке, где они могут быть пойманы и уничтожены.

Уникальность проекта таганрогских ученых — в разработке программно-аппаратного комплекса, который позволяет оптимизировать процессы мониторинга и контроля популяции сельскохозяйственных вредителей.

В текущем году «Агросенсор» получил грант в 3 млн рублей на реализацию проекта по программе «Старт-Взлет» от Фонда содействия инновациям, сообщает донское правительство.

«Основная задача умных ловушек — минимизация ущерба, который наносят урожаю вредители. Комплекс актуален для Ростовской области, так как может применяться на полях различных культур: кукурузы, подсолнечника, пшеницы. Средства гранта будут направлены на проведение научных исследований для комплекса», — отмечает генеральный директор ООО «Агросенсор» Алексей Осипов.

В проекте таганрожцев заинтересованы сельхозпроизводители, агрофирмы, крестьянско-фермерские хозяйства, государственные организации, такие как «Россельхозцентр» и другие. Комплекс поможет повысить экономическую эффективность процессов выращивания сельхозкультур.

Помощь в выборе подходящей грантовой программы и подаче заявки таганрогской компании оказало «Агентство инноваций Ростовской области», учредителем которого выступает Минэкономразвития региона.

Ранее мы сообщали, что 12 лучших донских практик вошли в базу нацпроекта «Производительность труда».

donland.ru