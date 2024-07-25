25 июля в Таганроге в преддверии профессионального праздника, который будет отмечаться в предстоящую субботу, работники МФЦ принимали поздравления.

Благодаря городской программе «Развитие сети МФЦ Таганрога» у нас работает пять офисов «Мои документы». МФЦ — это новый формат взаимодействия государства и граждан, который экономит время и силы людей. Большинство государственных и муниципальных услуг можно получить по одному адресу и в шаговой доступности.

С наступающим праздником специалистов поздравили глава администрации Таганрога Андрей Фатеев и председатель городской Думы — глава города Таганрога Инна Титаренко.

«За получением государственных и муниципальных услуг в офисы МФЦ ежедневно обращаются сотни таганрожцев разного возраста и профессий. И каждому сотрудники центров помогают решить самые насущные проблемы -получить справку, зарегистрировать недвижимость, решить земельный вопрос. Знаю, что в последние годы на работников МФЦ легла дополнительная нагрузка, связанная с предоставлением услуг жителям новых российских регионов. И эти вопросы тоже решаются качественно и оперативно», — подчеркнул Андрей Фатеев.

От имени депутатов городской Думы Инна Титаренко поблагодарила сотрудников МФЦ за ежедневную ответственную работу, за сервис высокого уровня и профессионализм, за вежливость и внимательное отношение к каждому посетителю.

«Не случайно именно МФЦ задал в Таганроге высокую планку клиентоориентированности. Мы все уже успели привыкнуть к быстроте и качеству в МФЦ и не испытываем проблем в получении государственных и муниципальных услуг. Их спектр постоянно расширяется, что делает нашу жизнь удобнее», – отметила в своём выступлении глава Таганрога.

Труд ряда сотрудников центра был отмечен благодарственными письмами.

Фото tagancity.ru