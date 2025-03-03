В Таганроге состоялся выпуск лейтенантов из Военного учебного центра при ЮФУ

ВУЦ при Южном федеральном университете осуществляет подготовку офицеров с 2006 года.

Уже 19 лет ВУЦ при Южном федеральном университете готовит высококлассных специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации. За это время выпускниками Военного учебного центра стали около 900 человек.

Выпускникам довели приказ Министра обороны РФ о присвоении им первого офицерского звания – лейтенант. Теперь заключившие контракт выпускники ЮФУ будут по распределению отправлены на службу в Московскую, Воронежскую, Ленинградскую, Ростовскую области, Волгоград, Москву, Санкт-Петербург, Читу, а также в новые регионы страны: ЛНР и ДНР.

«Это у нас уже юбилейный, 25-й выпуск. Ребята проходят службу в различных уголках нашей необъятной родины. По истечении первого года службы приходят отзывы от командиров их частей, и чаще всего они самые положительные. Наши ребята имеют очень глубокую базу теоретических знаний, серьёзных навыков при работе на технике радиосвязи, АСУ и иных средствах коммуникаций. Дорогие выпускники, хочется пожелать вам достойно преодолевать все трудности, которые будут возникать на пути. Чтобы вы до конца своей службы гордились тем, что обучались именно в ВУЦ при ЮФУ и никогда не теряли связь с нашим вузом», – отметил начальник Военного учебного центра полковник Александр Викторович Палеев.

Напутствовал выпускников и проректор по воспитательной работе и реализации молодёжных программ ЮФУ Яков Асланов.

«Сегодня мы с большим удовольствием проводим выпуск наших молодых офицеров. Хочется пожелать им служить с честью, помнить о том, что двери ЮФУ для них всегда открыты. Несколько из стоящих на сцене выпускников уже имеют семьи. Ребята, вы на верном пути, продолжайте это хорошее и правильное дело. Потому что Россия богата семьями, а семьи защищают именно военные. Берегите себя, пусть у вас всё получится», – сказал Яков Андреевич.

Также поздравили молодых офицеров проректор по развитию инфраструктуры Алексей Богацкий, заместитель директора Института компьютерных технологий и информационной безопасности по реализации молодежных и общественных программ Антон Кумов, заместитель военного комиссара Таганрога по призыву Владимир Афанасьев.

В рамках мероприятия состоялась церемония прощания со знаменем ЮФУ. Кроме того, выпускники Военного учебного центра исполнили песню «Вперёд, Россия!»

«Сегодня мы стоим на пороге нового этапа нашей жизни, завершая путь, который прошли в своей альма-матер. Мы преодолевали трудности, научились ответственности, дисциплине и верности долгу. Дорогие родители, вы учили нас быть сильными, честными, поддерживали, даже когда мы были далеко. Дорогие жёны и подруги, вы наши тихие героини. Вы взвалили на себя груз хлопот и забот по дому, чтобы мы могли спокойно учиться и служить. Ваша верность и любовь всегда вдохновляла нас на то, чтобы мы никогда не опускали руки. Отдельные слова благодарности хочется сказать преподавателям, которые не только учили нас, но и передавали свой бесценный опыт. В непростое для страны время, когда идёт специальная военная операция, мы особенно чётко видим, каково это быть офицером. Обещаем, что выполним наш долг так же, как наши товарищи на передовой. В тылу или на первой линии, будем вносить свой вклад в обеспечение безопасности России!» – сказал выпускник ВУЦ ЮФУ, лейтенант Рамазан Ахаминов.

Мероприятие завершилось фотографированием руководства университета с выпускниками, а затем молодые лейтенанты принимали поздравления от родных и близких.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций ЮФУ