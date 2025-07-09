В Таганроге состоялся второй выпуск Передовой инженерной школы ЮФУ

Вуз занимает 7-е место в рейтинге передовых инженерных школ первой группы, подтверждая высокое качество подготовки инженерных кадров.

В студенческом клубе ЮФУ в Таганроге состоялся второй выпуск Передовой инженерной школы «Инженерия киберплатформ» Южного федерального университета. В этот день дипломы получили выпускники магистратуры ПИШ ЮФУ, обучавшиеся по направлениям подготовки в соответствии с тематикой и заказом ключевых индустриальных партнеров Школы.

«Как мы знаем, магистратура – это долгий путь. Я хочу поблагодарить вас за преданность вузу, которую вы проявляли в течение всего этого периода. Уверена, что за время учебы вы поняли, что даже в небольшом Таганроге можно отвечать на глобальные вызовы, которые стоят перед нашей страной, совершать научные открытия, создавать новые материалы и технологии. Но самое важное – быть не только профессионалом, но и гражданином, любить свою родину, свою семью и, конечно, альма-матер. В этот торжественный день мы не прощаемся, а лишь открываем дверь в новый профессиональный мир», – напутствовала выпускников ректор ЮФУ Инна Шевченко.

Передовые инженерные школы – образовательные центры нового формата, которые создаются на базе ведущих вузов при участии высокотехнологичных компаний. Они призваны готовить квалифицированных инженеров для современных индустрий.

ПИШ Южного федерального университета реализует широкий спектр актуальных и востребованных программ инженерной направленности. Проектировалась Школа как холдинг: предприятия-партнеры выступают инициаторами создания дивизионов, которые являются продолжением этих компаний.

«Получение звания магистра – это доказательство того, что мы можем больше, чем изначально ожидали. Хочется выразить слова благодарности университету, который научил нас не просто мыслить, но и сомневаться в чём-то, исследовать и идти до конца. Он закалил наш характер», – выступила с ответным словом Валерия Орлова, которая первой в этот день удостоилась красного диплома магистра.

По итогам работы Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития Передовых инженерных школ в мае 2025 года ПИШ первой волны были распределены на три группы. Южный федеральный университет занял 7 место в первой (высшей) группе.

Среднесрочная цель ПИШ ЮФУ – к 2028 году обеспечить лидерство РФ в технологиях создания групп автономных РТК и технологического будущего беспилотного транспорта различного базирования. Решить эту задачу планируют благодаря молодому поколению, которое активно трудится в ПИШ в Таганроге.

«Сегодня государство формирует приоритеты в развитии страны – в образовании, в науке, в создании университетов мирового класса, в системе подготовки лучших кадров. Один из таких инструментов – это передовые инженерные школы – элита инженерной подготовки! Образование, полученное в ПИШ ЮФУ, позволяет нашим выпускникам выстроить профессиональную траекторию развития и стать топовыми специалистами, которые по достоинству займут своё место в инженерной среде», – отметил директор Передовой инженерной школы ЮФУ Александр Федотов.

68% выпускников ПИШ уже трудоустроены в контуре предприятий, входящих в госкорпорацию «Ростех». Остальные трудоустраиваются у других партнеров ПИШ ЮФУ (НИИП им. Тихомирова, ТАНТК им. Бериева, завод «Прибой» и др.) или остаются работать в университете, в том числе, в стенах Школы, в профильных дивизионах.

«Испытываю гордость за себя и то, что было проделано за эти годы. В рамках своей научной работы я занимался исследованием антенн Вивальди, для получения новых компетенций ездил на конференции, а также внеучебные стажировки от Передовой инженерной школы. За время в ПИШ успел почувствовать себя в роли молодого преподавателя, поработал на оборудовании компании «Rohde & Schwarz», которое было приобретено в наш дивизион», – заключил выпускник дивизиона «Приборы, комплексы и системы» Владимир Флейтенг.

Источник: Центр общественных коммуникаций ЮФУ