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В Таганроге состоялся шахматный праздник в честь международного дня этой интеллектуальной игры

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В городе шахматами увлекаются более 5 тыс. человек.

Новости Таганрога

Сегодня, 20 июля отмечается Международный день шахмат. Таганрог, город с богатыми шахматными традициями, не остался в стороне: этой интеллектуальной игрой здесь увлекаются более 5 200 человек, сообщила на своей странице в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.

Для местного сообщества шахматы — не просто спорт, а значимая часть образовательного и воспитательного процесса. В детских садах малыши знакомятся с фигурами через игру и сказки в профильных кружках, а в школах работают секции дополнительного образования, где ребята развивают стратегическое мышление и оттачивают мастерство. Шахматы объединяют детей и взрослых, учат думать на несколько шагов вперед, принимать решения и достойно встречать победы и поражения.

В честь праздника в детском саду № 91 прошел турнир среди юных гроссмейстеров. Кроме того, в городе состоялась онлайн-акция «Шахматная сказка нашего детского сада». Педагоги, дети и родители создали целую шахматную вселенную: сочиняли авторские сказки, ставили спектакли, мастерили поделки и рисовали, превращая фигуры в главных героев своих историй.

Фото: канал в «Макс» Светланы Камбуловой

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новости Светлана Камбулова Таганрог шахматы
Таганрогская правда

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