В Таганроге состоялся первый выпуск Передовой инженерной школы ЮФУ

Федеральный проект запущен в 2022 году и уже дал результаты.

В студенческом клубе ЮФУ в Таганроге состоялся первый выпуск Передовой инженерной школы «Инженерия киберплатформ» Южного федерального университета. В этот день долгожданные дипломы получили выпускники магистратуры ПИШ ЮФУ, обучившиеся по 9 направлениям подготовки в соответствии с тематикой и заказом ключевых индустриальных партнеров Школы.

«День магистра для Южного федерального университета как исследовательского вуза имеет особое значение, потому что в магистратуру приходят люди, которые точно понимают запрос на свою осознанную компетентность. Вы пришли в магистратуру в 2022 году, когда ценность инженера, всегда понятная для государства, стала иметь определяющее значение. В этом зале находятся не только выпускники тех программ, которые реализуются в Южном федеральном университете, но и первые выпускники Передовой инженерной школы ЮФУ в Таганроге. Уверена, что за годы обучения вы увидели, как преображается наша Инженерно-технологическая академия, как изменяется уровень поставленных и решаемых задач, уровень той системы знаний и технологий, которые вы осваиваете и уже можете воспользоваться в течение всей профессиональной жизни. Именно от того, какими в нашей стране будут инженеры как профессионалы и граждане России, зависит наше общее будущее. Всем нашим выпускникам мы готовы оказывать поддержку, быть опорой на протяжении всего вашего карьерного пути. Мы будем гордиться каждым вашим успехом, будем вас поддерживать в случае ошибок или неудач. И всегда будем помнить о том, что на этой сцене в инженерной столице Юга России вручаются дипломы с отличием тем, кто смог и кто сделал чуть больше, чем предписано образовательной программой, тем, кто умеет мечтать, имеет амбиции и силы двигаться вперед. Поздравляю! Желаю удачи и успехов!» – напутствовала выпускников ректор ЮФУ Инна Шевченко.

Проект ПИШ был запущен в ЮФУ два года назад. Задачи стояли амбициозные – трансформировать инженерное образование вуза в передовую школу мирового уровня по подготовке конструкторов, технологов и программистов, способных решать крупные отраслевые задачи в области РТК и базовых технологий. Даже имея большую интеллектуальную базу и развитую материально-техническую инфраструктуру, в ЮФУ понимали, что путь предстоит непростой и долгий. Сегодня, выпуская первых специалистов, можно с уверенностью сказать, что результаты не заставили себя долго ждать.

«Спустя полгода реализации проекта 45 инженеров предприятий ГК «Ростех» прошли повышение квалификации на базе ПИШ ЮФУ. Ряд студентов Школы на первых же внеучебных практиках в компаниях-партнёрах положительно зарекомендовали себя и получили приглашение о трудоустройстве. Сейчас можно уже смело заявлять об уникальных образовательных подходах ПИШ ЮФУ, успешно реализуемых грантовых программах поддержки студентов и молодых специалистов», – добавил директор Передовой инженерной школы Александр Федотов.

Как отмечают выпускники, ПИШ ЮФУ – это совершенно новый взгляд на подготовку инженерных кадров. Здесь в современных образовательных пространствах даётся более сконцентрированный объём знаний, а самое главное – через практику появляется реальное понимание областей применения полученных навыков. Потому объясним повышенный интерес абитуриентов и студентов к проекту: запущенная в 2022 году ПИШ ЮФУ вошла в ТОП-6 России и уже является одной из самых больших Передовых инженерных школ в стране, в ней обучается более 650 человек.

«Выбор ПИШ ЮФУ был обусловлен несколькими причинами: профессорско-преподавательский состав превосходно доносит необходимый материал до студентов, а направление «Электроэнергетика и электротехника» является на данный момент перспективным и востребованным на рынке труда. Направление было выбрано мной для повышения своей компетенции и углубления знаний в области электроэнергетики и электротехники. Учитывая, что мне интересно программирование микропроцессоров и микроконтроллеров, на ООО «Фильтр КТВ» я разрабатываю систему управления и сбора данных для сложных технических объектов», – рассказал выпускник дивизиона «Киберфизические платформы» Алексей Яковлев.

Ещё одной особенностью Передовой инженерной школы являются собственные образовательные стандарты. Это эффективный механизм создания максимально гибких образовательных программ, которыми располагает Университет в рамках имеющегося федерального законодательства и локальной нормативной базы. Весной предприятие-партнер может сформулировать запрос, в сентябре в образовательной программе появится релевантный ответ. Создание стандартов проектирования для образовательных программ ПИШ явление редкое, но не уникальное, а вот введение вариативных модулей дисциплин, реализующих вариативные профессиональные компетенции, которые были рекомендованы и валидированы предприятиями партнерами, вошло в перечень уникальных лучших практик Передовых инженерных школ.

Центр общественных коммуникаций Южного федерального университета