В Таганроге состоялся фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе»

В конференц-зале городской библиотеки имени А.П. Чехова накануне Дня семьи, любви и верности состоялся фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе».

Этот фестиваль традиционный и проводится ежегодно. На этот раз в соревновании приняли участие четыре семьи: Колесниковых (детский сад № 15), Караваевых (детский сад № 32), Снегурко́вых (детский сад № 63) и Коса́тенко (детский сад № 78). Дети вместе с родителями показывали свои таланты. В рамках домашнего задания, были подготовлены символы семьи и видеоролики семейных фотографий под названием «И это всё про нас…».

Оценивало конкурсные выступления компетентное жюри: первый заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева, начальник управления образования Ольга Морозова, директор Станции юных натуралистов Наталия Булгакова и заведующий Центром развития ребенка «Ромашка» Людмила Байбакова.

На сцене развернулась «нешуточная» борьба семей, соревнующихся в находчивости, юморе, дружбе, спорте и других не менее важных семейных ценностях. Зрители поддерживали выступающих бурными аплодисментами и даже подготовили плакаты в помощь семьям, за которых болели.

В перерывах между соревнованиями, зрители увидели «Семейный ералаш» от театра студии «Ромашкино» и другие яркие и веселые выступления детворы из Центра развития ребенка «Ромашка».

Призовые места распределились следующим образом — в номинации «Творческая семья» победила семья Снегурковых; в номинации «Сплочённая семья» — семья Караваевых; в номинация «Активная семья» — семья Косатенко; а в номинация «Талантливая семья» — семья Колесниковых.

В номинации «Приз зрительских симпатий» победила семья Косатенко. А абсолютным победителем стала семья Караваевых. Хотя, по мнению самих участников, болельщиков и компетентного жюри, на фестивале победила всеобщая дружба и любовь! Иначе и быть не могло…

Анатолий Ивашова, фото автора