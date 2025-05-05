В Таганроге состоялись Всероссийские соревнования по парусному спорту

В них участвовали 120 спортсменов из восьми регионов России.

В Таганроге, на базе парусного центра областной спортшколы олимпийского резерва №3, с28 апреля по 4 мая проходили Всероссийские соревнования по парусному спорту «Весенние паруса Таганрога». Участие в них принимали более 120 спортсменов из восьми субъектов Российской Федерации. Донской регион представляли 66 человек, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

«На Всероссийских соревнованиях «Весенние паруса Таганрога» донские спортсмены завоевали 35 медалей: 11 золотых, 16 серебряных и восемь бронзовых. В текущем году на донской земле запланировано проведение 15 федеральных стартов по парусному спорту, в том числе Спартакиады молодежи России в августе», – рассказал министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян.

Парусным спортом в Ростовской области увлечены более тысячи человек, яхтинг развивается в пяти муниципальных образованиях региона (в восьми учреждениях спортивной направленности). В состав сборной команды России по парусному спорту по разным возрастам включены девять донских спортсменов.

Фото: donland.ru