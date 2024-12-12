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В Таганроге состоялись соревнования по дзюдо в рамках «Детской лиги Дона»

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В спортивном комплексе «Дзюдо Тайм» состоялись соревнования по дзюдо среди мальчиков в рамках III этапа «Детской лиги Дона».

Новости Таганрога

Соревнования, которые регулярно проходят в клубе «Дзюдо Тайм», на этот раз были приурочены ко Дню Героев Отечества. Для участия в них в Таганрог приехали 13 команд из Луганской и Донецкой народных республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области. Мероприятие собрало свыше 150 юных дзюдоистов.

Организаторами второго сезона Детской лиги являются клубы СК «Дзюдо Тайм» из Таганрога и «Golden score» из Ростова-на-Дону. Юные спортсмены в возрасте до 11 лет соревновались в 16 весовых категориях и выясняли, кто станет лидером в общем зачете по итогам трех этапов.

По традиции торжественное открытие соревнований началось с исполнения гимна России и поднятия флага. Директор клуба «Дзюдо Тайм» Александр Людвиницкий рассказал об истории праздника. В церемонии приняли участие председатель городской Думы Роман Корякин, директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Южном федеральном округе Игорь Высоцкий и его заместитель Игорь Ковалев.

Приветствуя спортсменов, Роман Корякин отметил, что спорт закаляет дух, формирует характер, помогает преодолевать препятствия и достигать поставленных целей. А дзюдо, как ни один другой вид спорта, учит дисциплине, уважению и товариществу.

«День Героев Отечества  призван увековечить подвиги защитников нашей Родины,- сказал Игорь Высоцкий.  – Символично, что этому празднику посвящены  ваши соревнования. Дзюдо включено в программу олимпийских игр, у него масса поклонников. Я сам занимался дзюдо. Это вид спорта, основанный на принципах гармонии, уважения и самосовершенствования. И пусть сегодня победят сильнейший и дружба», — заключил Игорь Юрьевич.

Поздравить участников пришли юные спортсменки из группы эстетической гимнастики (руководитель Н. Арцыбашева), которые тренируются в клубе «Дзюдо Тайм». Они представили композицию «Матушка земля».

Напряженная борьба продолжалась весь день. В результате воспитанники клуба «Дзюдо Тайм» по итогам соревнований заняли первое место, они завоевали три золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей. У спортсменов ДНР – второе место, а третье – у дзюдоистов ЛНР.

Анатолий Ивашов, фото автора

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дзюдо соревнования спорт Таганрог
Таганрогская правда
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