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В Таганроге состоялись первенства области по кёрлингу

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С 24 по 29 ноября Ледовый дворец Таганрога принимал открытые первенства Ростовской области по кёрлингу 2024 года среди девушек до 17 лет и среди смешанных команд до 17 лет.

Новости Таганрога

В соревнованиях приняли участие 12 команд — спортсмены местной спортивной школы олимпийского резерва № 13: наш город пока что – единственный в Ростовской области, где получил развитие этот вид спорта, а команды из Краснодарского края в силу плотного соревновательного графика приехать в Таганрог не смогли.

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров принимали участие почетные гости: вице-президент региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация кёрлинга Ростовской области» Владимир Сергеевич Ирхин и директор спортивной школы олимпийского резерва № 13, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Сергей Викторович Гундарев.

Среди девушек первое место заняла «Команда Мединской» (Ульяна Седова, Дарья Луцкая, Ева Тищенко, и Ева Мединская).

Среди смешанных команд «золото» завоевала «Команда Насоновой» в составе: Никита Ольхов, Екатерина Мигунова, Трофим Гринчук Ангелина Насонова.

Поздравляем с отличными результатами и спортсменов, и тренеров-преподавателей отделения кёрлинга Сергея Евтухова и Елену Мазуркевич. Желаем дальнейших успешных выступлений и новых достижений.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге состоялся фестиваль «Самбо для всех».

Антон Словаков

Фото Сергея Евтухова

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кёрлинг новости соревнования спорт Таганрог
Таганрогская правда
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