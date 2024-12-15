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В Таганроге состоялась первая Чеховская олимпиада

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14 декабря в школе № 10 и читальном зале центральной публичной библиотеки проходила первая олимпиада «Мой Чехов».

Культура

15 июля 2024 года, в день памяти А.П. Чехова, администрация города объявила о начале работы оргкомитета Чеховской олимпиады. Всем желающим было предложено зарегистрироваться в качестве участников и прислать вопросы.

Всего в комиссию поступило 309 заданий. География составителей вопросов широкая — Таганрог, Ростов-на-Дону, Москва, Ялта, Новосибирск.

14 декабря многие таганрожцы захотели попробовать свои силы в знании жизни и творчества А.П. Чехова и пройти тестирование лично.

Участники 4 возрастных групп от 6 до 60 лет распределились по двум соревновательным площадкам. 171 человек работал в учебных кабинетах школы N10. А в читальном зале библиотеки имени А.П. Чехова собрались семейные группы. В Год семьи проверили свои знания о писателе 12 таганрогских семей. Каждый отвечал на вопросы самостоятельно, вспоминал, размышлял, доверялся интуиции.

«Самыми ответственными, конечно, были наши юные участники. Ребята только-только научились читать, но знают и любят рассказы Антона Павловича Чехова», — рассказали в библиотеке.

Итоги олимпиады «Мой Чехов» подведут в памятные чеховские дни в январе 2025 года. Победителей определят в каждой возрастной категории.

Фото библиотеке им. А.П. Чехова

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Таганрогская правда
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