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В Таганроге состоится ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей

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26 ноября в 11.00 кадровый центр «Работа России» Таганрога проведет ярмарку вакансий для участников СВО и членов их семей.

#Работа

Посетители смогут получить информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях на предприятиях города, встретиться с представителями кадровых служб, получить консультации специалистов кадрового центра по вопросам профессионального обучения, профориентации, открытия собственного дела. Также участников проконсультируют по вопросам законодательства о труде и занятости, государственным гарантиям.

«На ярмарке будет организован консультационный пункт фонда «Защитники Отечества». Здесь можно получить консультации о мерах социальной поддержки, реабилитации и социальной адаптации участников СВО и членов их семей», — рассказали в Центре занятости населения Таганрога.

Среди работодателей-участников ярмарки — ООО «Атлант Аэро», ООО ЧОП «ДОН», ООО «ЧОО Аруус Единство», ООО «Т2 МОБАЙЛ».

Ярмарка состоится по адресу: ул. Сергея Шило,202 А, телефоны для справок: 8 (8634) 31-85-60, 31-03-99.

Все услуги для посетителей бесплатные.

Фото ЦЗН Таганрога

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Таганрогская правда
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