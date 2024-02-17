В Таганроге состоится творческая встреча заслуженного работника культуры РФ Игоря Дзреева

Встреча-концерт с известным автором-исполнителем состоится 1 марта в Литературном музее А.П. Чехова.

За весь период творческой деятельности Игорем Дзреевым написано более 70 песен различных жанров, среди которых патриотические и казачьи песни, рассказали в музее.

В преддверии Международного женского дня в программе «Выше неба любовь!» прозвучат лиричные и проникновенные авторские композиции.

Когда: 1 марта в 18.00.

Где: Литературный музей А.П. Чехова, ул. Октябрьская, 9.

Справки по телефонам: 8(8634)61-14-66, 8-999-692-04-53.

Фото: страница Игоря Дзеева в соцсети