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В Таганроге состоится первый интеграционный форум «Женщины — за устойчивое развитие Приазовья»

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На форуме женщины обсудят вопросы улучшения качества жизни в прибрежных зонах Азовского моря, развития туризма и совершенствования социальной политики.

Город

Запланирован форум на середину мая 2025 года. Об этом 27 февраля рассказала глава города Таганрога Светлана Камбулова после участия в первом региональном женском форуме «Женщины Дона — душа региона», который проходил в Ростове-на-Дону.

«Форум собрал вместе многих выдающихся лидеров. Среди участников — женщины из всех муниципальных образований Ростовской области — медики, жены участников СВО, лидеры волонтерских объединений в поддержку СВО, науки и образования, бизнеса, культуры, власти, благотворительности. Всех участников мероприятия поприветствовал глава региона Юрий Слюсарь», — написала Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Работа проводилась на нескольких площадках. На одной из них — «Женщины во власти» — глава Таганрога поделилась с коллегами своим опытом. Одна из важных тем, которая обсуждалась — поддержка участников СВО и их семей.

«Мы тесно работаем с координаторами фонда «Защитники Отечества». В городе действует специальная межведомственная комиссия по организации помощи членам семей и участникам СВО. Ставлю перед всеми коллегами задачу, чтобы ни одна заявка не осталась без внимания», — подчеркнула глава города.

Так, за прошлый год совместными усилиями удалось положительно решить почти две тысячи обращений. Это самые разные вопросы: от материальных выплат до оказания медицинской, правовой, социально-бытовой помощи. Работа продолжается.

Светлана Камбулова отметила, что Таганрог давно стал площадкой для проведения множества мероприятий различного уровня — от региональных до всероссийских, касающихся культуры, бизнеса и общественной жизни.

«Примером тому служит предстоящий первый интеграционный форум «Женщины — за устойчивое развитие Приазовья», который состоится 15–16 мая. Этот форум станет уникальной возможностью обсудить и найти решения для улучшения качества жизни в прибрежных зонах Азовского моря, развития туризма и совершенствования социальной политики», — поделилась глава Таганрога.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

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Светлана Камбулова Таганрог форум
Таганрогская правда
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