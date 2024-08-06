В Таганроге состоится бесплатный турпоход для школьников

10 августа в Таганроге пройдет бесплатный туристический четырехчасовой поход для подростков 11-17 лет. Проект реализует межрегиональный марафон «Сила Команды» при грантовой поддержке Движения Первых.

Отметим, что в такие походы уже сходили более 500 детей из 15 городов РФ.

Как стать участником? Для начала необходимо пройти регистрацию. После этого ребята получат развивающие задания.

«Предварительно подростки созваниваются в общем чате Get Course, обговаривают полезные миссии (от уборки территории до построения шалаша), проходят подготовительный курс», — рассказали организаторы проекта.

Путешествие проведёт опытный наставник, владеющий технологиями работы с подростками и группой.

Что даст участие в проекте? Прежде всего, расширение круга общения. После каждого похода у ребят появляются новые контакты и друзья. Участники получат навыки пешего туризма — это проработка маршрута, расставление флажков–меток, основы безопасности. Родители подростков также могут присоединиться к походу.

«Общие миссии и похожие вызовы — это сближает и делает отношения крепче», — отмечают организаторы.

Чтобы записаться в поход, переходите по ссылке.

Фото: командасильных.рф