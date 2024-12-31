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В Таганроге сохраняется угроза атаки БПЛА

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31 декабря в 16.32 в Таганроге объявили воздушную тревогу — поступил сигнал о возможной ракетной опасности. Отбой воздушной тревоги объявлен в 17.33.

Город

«Дорогие таганрожцы! Ракетная опасность на данный момент миновала, но угроза атаки БПЛА сохраняется. Следите за оповещениями. Буду информировать», — сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Напомним, оповещения размещаются на страницах в соцсетях и Telegram-канале главы города Таганрога Светланы Камбуловой, администрации Таганрога, МКУ «Управление защиты от ЧС населения и территории Таганрога».

Сигнал подается в случае воздушной или любой другой опасной для населения ситуации. Его длительность составляет около 3 минут. При необходимости происходит повторный запуск сигнала оповещения.

При сигнале воздушной тревоги жителям необходимо пройти в укрытия, либо спуститься на нижние этажи зданий, в подвалы, помещения без окон. Покидать безопасные места можно после подачи сигнала «Отбой воздушной тревоги».

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Таганрогская правда
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