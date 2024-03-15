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В Таганроге собираются разбить сад у здания бывшей мужской гимназии

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В Таганроге собираются провести капитальный ремонт в бывшей мужской гимназии, где Антон Чехов учился с 1868-1879 годы. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Город

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник ищет подрядчика для разработки проектной-сметно документации на капремонт объекта, максимальная цена контракта составляет 17 131 347,47 рублей. Срок окончания подачи заявок – 1 апреля.

Также объявлен конкурс на капитальный ремонт территории и наружных инженерных сетей бывшей мужской гимназии. Начальная стоимость контракта — 124,8 млн рублей. Согласно техническому заданию, участок, предназначенный  для благоустройства, имеет чёткое функциональное зонирование, которое состоит из нескольких зон.

В частности,  ландшафтная зона расположена в центральной части участка. На ней запроектированы аллеи, рощи, цветники, посадка деревьев и кустарников. Зона массовых мероприятий представляет собой площадку в западной части участка со сценой и местами для зрителей. Мемориальная зона — это площадки с памятниками, на которых предусмотрена замена покрытия и освещения. Спортивная зона представлена спортплощадкой и площадкой для игры в городки.

Основной акцент при проектировании территории сделан на создании нового общественного пространства – Гимназического сада. В нем выделены две крупные тематические зоны с растениями: это группы деревьев породы «Вишня Владимирская» и «Вишня мелкопильчатая «Пинк Перфекшн». Их объединит цветник в форме пыльцы вишневого дерева. Планировочная организация строится вокруг двух траекторий для прогулки – прямой Липовой аллеи между улицами Октябрьской и Александровской. И прогулочной дорожки, охватывающей знаковые места Гимназического сада.

Также предусмотрены три автостоянки для сотрудников и посетителей. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта по 30 сентября 2025 года.

Фото ВК Комитет по охране ОКН Ростовской области

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Таганрогская правда
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