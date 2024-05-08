В Таганроге собираются обновить 20 остановочных павильонов

В Таганроге собираются обновить остановочные павильоны. На эти цели выделено около 68 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Заказчиком выступило МКУ «Благоустройство». Согласно техническому заданию, подрядчик обязан демонтировать существующие павильоны без повреждения целостности и нарушения геометрии конструкции. А затем обеспечить их сохранность и транспортировку к месту временного хранения.

Монтаж новых автопавильонов осуществляется на места существующих остановочных комплексов. Подрядчик должен согласовать проведение работ с ОГИБДД, а также владельцами инженерных коммуникаций, имеющихся на месте объектов. Демонтаж и установку новых павильонов нужно проводить таким образом, чтобы не создавать опасности для прохожих и пассажиров.

Остановочные комплексы должны быть застеклены с трех сторон, оснащены скамейкой, информационным коробом, рамкой с расписанием, флагом с названием, освещением и модулем звукового дублирования. Также в павильоне необходимо установить камеры видеонаблюдения, USB-разъемы, кнопку вызова «Службы 112».

Всего планируется заменить 20 павильонов на улицах Александровской, Свободы, Транспортной, в переулках Гоголевском и Смирновском.

Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)