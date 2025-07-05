В Таганроге снова объявлена воздушная опасность

Вечером 5 июля в Таганроге объявлена воздушная опасность.
«Внимание! Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие!», — сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
Воздушную опасность по городу объявляли также утром 4 июля.
Напомним, что глава города публикует информацию о воздушных атаках на своих страницах в соцсетях только в том случае, если есть непосредственная угроза для Таганрога.
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».