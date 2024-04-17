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В Таганроге снесли аварийные дома на двух улицах

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В Таганроге по решению суда снесли аварийные дома в переулке Добролюбовском и на улице Портовой, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

#ЖКХ

Сотрудники надзорного ведомства во время проверки выяснили, что многоквартирные дома были признаны аварийными и представляли опасность для прохожих из-за угрозы обрушения. Однако городской администрацией длительное время не принимались меры к сносу зданий.

Прокуратурой в орган местного самоуправления было внесено представление и направлено исковое заявление в суд с требованием обязать чиновников устранить нарушения, — пишет источник.

Исковые требования прокурора были судом удовлетворены. Сейчас аварийные дома снесены.

Фото donland.ru (из архива)

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ЖКХ новости прокуратура снос домов Таганрог
Таганрогская правда
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